"Мемориал" жив, функционирует и будет продолжать бороться

Практически каждый выпуск «Времени Свободы» в январе начинался с рассказа о событиях в Казахстане. Мы подробно анализировали, что спровоцировало беспорядки, кто подливал масла в огонь, занимался грабежами и мародерством. Мы разбирались в том, почему так легко пала конструкция транзита власти в Казахстане, почему президенту Токаеву потребовалось обращаться за помощью к ОДКБ, какие уроки извлекли для себя из событий в Казахстане Владимир Путин и Александр Лукашенко. Сейчас ситуация в целом успокоилась, войска ОДКБ возвращаются в места постоянной дислокации. Тем отчетливей теперь виден весь ужас произошедшего, ведь только по официальным данным погибли более ста человек. Люди в эти дни хоронят своих близких, погибших иногда из-за того, что, сидя в автомобиле, они не услышали приказ военных остановиться. Или просто потому, что вышли за продуктами. За всеми геополитическими выкладками последних дней эти трагедии были почти незаметны. Но елбасы или не елбасы теперь останется у власти – этих людей не вернуть. О розыске погибших и пропавших без вести в Кахазстане рассказывает правозащитник Галым Агелеуов.

Прошло уже две недели с тех пор, как вначале Верховный суд России, а потом городской суд Москвы удовлетворили иски Генеральной и московской прокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал» - обе организации признаны иностранными агентами. О том, как сейчас функционирует «Мемориал» и когда будут обжалованы решения судов, расскажет сопредседатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Стриминговый сервис HBO и телеканал CNN анонсировали выход документального фильма «Навальный», посвященного оппозиционному российскому политику. Дата премьеры пока не названа, фильм впервые будет, видимо, показан на одном из международных кинофестивалей – на это, по крайней мере, намекала один из продюсеров ленты, соратница Навального Мария Певчих. А российские власти сегодня внесли в список экстремистов двух других соратников Навального – бывшего директора ФБК Ивана Жданова и координатора штабов Навального Леонида Волкова. И ФБК, и штабы признаны в России экстремистскими организациями.

В понедельник 17 января исполнится ровно год со дня возвращения Навального после лечения в Германии, в тот же день он был посажен за решетку и остается там до сих пор. 17 января 2022 года свой "Навальный" может появиться у Украины. Несмотря на угрозу ареста в Киев в этот день намерен вернуться бывший президент Петр Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Активы Порошенко ( он, как известно, миллиардер) арестованы. Но Порошенко, судя по всему, не боится ареста.

Новости пандемии в России. Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о снятии с рассмотрения в Госдуме законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах. Объяснила это "новыми вызовами", связанными с распространением штамма омикрон. Или это удобный повод снять с рассмотрения крайне непопулярный законопроект? Мнение научного обозревателя Радио Свобода Сергея Добрынина.

Петербуржцы лишаются долгожданного парка Тучков Буян на Петроградской стороне. В 2019 году Владимир Путин обещал разбить парк на месте, где ранее планировалось строительство Судебного квартала, но теперь стало известно, что парка все-таки не будет.

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