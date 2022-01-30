Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Тень государя"

Итальянская мемуаристка, французская поэтесса - Татьяна Лопухина. Забытое и обретенное имя. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. "Тень государя".