Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Тень государя"

Итальянская мемуаристка, французская поэтесса - Татьяна Лопухина. Забытое и обретенное имя. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. "Тень государя".
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