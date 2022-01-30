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Поверх барьеров с Иваном Толстым
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Поверх барьеров с Иваном Толстым

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Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Тень государя"

Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Тень государя"
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Тень государя"

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Итальянская мемуаристка, французская поэтесса - Татьяна Лопухина. Забытое и обретенное имя. Рассказывает Михаил Талалай. Во второй части программы - новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. "Тень государя".

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