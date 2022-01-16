Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Песков не стал отвергать вероятность вторжения войск РФ в Украину

Дмитрий Песков (архивное фото)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвергать вероятность возможного размещения на территории Украины российских наступательных вооружений. Агентство Bloomberg приводит фрагмент интервью Пескова американскому телеканалу CNN, оно должно выйти в эфир в воскресенье в еженедельной программе Fareed Zakaria GPS".

Официальный представитель Кремля произнес следующую фразу: "Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины". Одновременно он сказал, что речь не идёт о военных действиях в отношении Украины.

Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG