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США: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины

На одной из позиций украинских военных в Донецкой области

США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. Позднее информацию на брифинге подтвердила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

По её словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что подготовленные Россией люди обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления диверсий против пророссийских сил в Донбассе.

Псаки также отметила, что, по данным американской разведки, провокации могут начаться за несколько недель до предполагаемого вторжения, само же оно возможно в ближайшем месяце.

Как отмечает CNN, обвинение перекликается с распространённым ранее в пятницу заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство. Украинская разведка в частности сообщала о возможной провокации против российских военных в Молдове.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на соответствующие данные разведки в ходе брифинга в четверг. "Наша разведка изучает информацию о том, что Россия создаёт основу для возможности сфабриковать повод к вторжению", - заявил Салливан, отметив, что такой сценарий уже наблюдался в 2014 году. "Они снова готовятся к этому, и у нас будут дополнительные подробности в последующие сутки", - добавил советник. Салливан при этом сказал, что американская разведка по-прежнему не может дать однозначного ответа на вопрос о том, начнёт ли Россия вторжение или нет.

CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации одновременно передал, что США замечают и формирование у российской аудитории влиятельными игроками в Москве общественного мнения для вторжения – через рассказы об ухудшении прав человека в Украине и о растущей воинственности Киева.

  • С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик. Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.

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