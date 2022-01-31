Лицом к событию. Холодная война-2: не надо расслабляться?

Можно ли верить Кремлю? Что изменилось с момента появления ультиматума Путина? Боятся ли олигархи санкций? Обсуждают политический обозреватель Константин фон Эггер, историк и публицист Сергей Станкевич. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/holodnaya-voyna-2-ne-nado-rasslablyatjsya/31679400.html
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