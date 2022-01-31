Время Свободы: "Путин - лидер Партии Войны. Но он не один"

В интернете идет сбор подписей под «Заявлением сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве»***Джо Байден и Владимир Зеленский по-разному оценивают угрозу нового российского вторжения в Украину***Касым-Жомарт Токаев стал вместо Нурсултана Назарбаева лидером правящей в Казахстане партии Нур Отан***Канцелярия чешского президента «по ошибке» уничтожила секретный документ, касающийся причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в Чехии***В Испании проходит процесс реабилитации женщин, ставших жертвами охоты на ведьм в 15-18 веках***Умер Леонид Куравлев