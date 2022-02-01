Лицом к событию. Путин: «Кинули. Просто обманули»

Владимир Путин впервые высказался публично по части ответов США и НАТО на российский ультиматум. «Наши озабоченности оказались проигнорированными». Почти половина россиян не верит, что будет война между Россией и Украиной. Но 39 процентов считают, что она неизбежна. Чем руководствуются те и другие? А украинцы? Они верят, что Путин нападет? Местные социологи их об этом не спрашивают. А телевизионные ведущие спрашивают. Какие ответы они получают? Что будет с рейтингом самого Путина, если он все же решит напасть? Сравниваем социологическую аналитику и ответы московских прохожих и Твиттера. Почему официальные российские лица раздражены подготовкой британский санкций по «путинским» олигархам, а в пропагандистских ток-шоу наоборот злорадствуют, что так им и надо? Обсуждают социолог Денис Волков, аналитик Андрей Колесников (оба Россия) и британский журналист Андрей Остальский.