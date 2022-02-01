Время Свободы:"Самая большая военная мобилизация в Европе за десятилетия"
Насколько уместно противопоставление англосаксов европейцам, сделанное Дмитрием Песковым?***Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй раскритиковала нынешнего главу британского правительства Бориса Джонсона за его поведение во время локдауна***Полиция Украины объявила о срыве провокации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране*** Партия Михаила Саакашвили прекратила бойкот заседания парламента в обмен на создание специальной комиссии по нарушению прав экс-президента Грузии***Премьера студии подкастов Радио Свобода – подкаст Виктора Кулганека «Азбука тюрьмы»
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Время Свободы: "Путин - лидер Партии Войны. Но он не один"
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