Время Свободы:"Самая большая военная мобилизация в Европе за десятилетия"

Насколько уместно противопоставление англосаксов европейцам, сделанное Дмитрием Песковым?***Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй раскритиковала нынешнего главу британского правительства Бориса Джонсона за его поведение во время локдауна***Полиция Украины объявила о срыве провокации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране*** Партия Михаила Саакашвили прекратила бойкот заседания парламента в обмен на создание специальной комиссии по нарушению прав экс-президента Грузии***Премьера студии подкастов Радио Свобода – подкаст Виктора Кулганека «Азбука тюрьмы»