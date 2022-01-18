Пенсионер Нурсултан Назарбаев. Возвращение Елбасы

Газета Нью-Йорк Таймс сообщила со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что дипломатам в консульствах России в Киеве и Львове приказано подготовиться к выезду с территории Украины. По словам источника, около 50 членов семей дипломатов уже уехали в начале января. МИД России эту информацию не подтвердил. Публикация в Нью-Йорк Таймс появилась на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной и опасений, что Россия предпримет масштабную агрессию против Украины в случае провала переговоров с США и НАТО о нерасширении НАТО на Восток. А вчера о проведении внеплановых российско-белорусских военных учений у границ Украины и Польши объявил Александр Лукашенко. Идет ли речь о подготовке к реальной войне или лишь о попытке надавить такими шагами на Украину и страны Запада, чтобы заставить пойти на уступки? Вы услышите мнение обозревателя белорусской службы Радио Свобода Юрия Дракахруста.

Бывший президент Казахстана, объявленный "отцом нации" Нурсултан Назарбаев сегодня впервые с конца декабря появился на публике. Назарбаев выступил с телеобращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером и что никакого конфликта в политической элите Казахстана нет. Во время беспорядков в Казахстане в начале января местонахождение Назарбаева общественности было неизвестно, что породило слухи о том, что он умер или недееспособен. Интересно, что Назарбаев выступил сразу после публикации в британской газете Гардиан, которая сообщила со ссылкой на неназванные источники о том, что Назарбаев и нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас ведут "ожесточенные переговоры" о дележе власти и активов, а также доходов от добычи полезных ископаемых. Казахстанский политолог Рустам Бурнашев, в отличие от многих своих коллег, полагает, что полного разрыва между Назарбаевым и Токаевым не произошло, они остаются членами одной команды.

В нынешнем январе улицы Петербурга стали приобретать зловещее сходство с улицами блокадного Ленинграда: снег не убран, всюду кучи колотого льда, горожане ковыляют между наледями, падают, ломают руки и ноги. С крыш на головы прохожих в любую секунду могут упасть огромные сосульки, а чтобы не подвергаться этой опасности нужно выходить на проезжую часть, рискуя быть сбитым автомобилем. Губернатор Александр Беглов, впрочем, не первый из глав городской администрации, кто не знает, что зимой в Петербурге выпадает снег.

Сегодня отмечается 79 годовщина прорыва блокады Ленинграда. В память об этой фрагмент интервью с драматургом Владимиром Арро – человеком, который сам пережил блокаду, но потерял своего брата и отца. Владимир Арро отвечает на вопрос, на который отвечать имеет право может только блокадник.

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