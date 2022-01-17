"Месяц май уже, а всё снега белы..." 40 лет без Варлама Шаламова

Исполнился ровно год со дня возвращения в Россию оппозиционного политика Алексея Навального. В Германию он был экстренно эвакуирован для лечения после отравления в Томске в августе 2020 года. Согласно выводам расследования, проведенного Навальным и его соратниками, в покушении на жизнь политика участвовали сотрудники ФСБ, было применено боевое отравляющее вещество "Новичок". Российские власти не только не опровергли приведенные доказательства, но и отрицают сам факт отравления.

Навальный не раз получал сигналы, что в случае возвращения в Россию будет арестован, но решил вернуться и прилетел в Москву рейсом из Берлина авиакомпании "Победа". Самолет должен был приземлиться во Внуково, где Навального ждали его сторонники, но был перенаправлен в Шереметьево.

Навального задержали на паспортном контроле. Правильно ли поступил Навальный, вернувшись? Мнения Ивана Жданова, Христо Грозева, Виктора Шендеровича. И самого Навального.

В Украину вернулся бывший президент страны Петр Порошенко, против которого возбуждено дело по обвинению в государственной измене и финансировании терроризма. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Ранее прокуратура потребовала заключения Порошенко под стражу, его активы были арестованы. Порошенко считает дело (кстати, далеко не первое) против него политически мотивированным. Он уверен, что это месть нынешнего президента Владимира Зеленского. На паспортном контроле случилась 15-минутная задержка, потом Порошенко пропустили, он выступил в аэропорту перед сотнями сторонников и поехал в суд, где ему избиралась мера пресечения (к моменту записи этого выпуска решение еще было неизвестно). Конечно, сегодня, 17 января, прямо-таки напрашивается параллель между возвращением Порошенко в Киев и возвращением Алексея Навального в Москву год назад. Хотел ли Порошенко подобных сравнений, выбирая для возвращения именно сегодняшний день? Об этом высказывается политолог, соучредитель украинской Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов в интервью телеканалу SKY заявил, что почти на сто процентов уверен, что за массированной кибератакой на украинские государственные интернет-сайты в конце прошлой недели стоят российские хакеры, пользующиеся государственной поддержкой. Не работали сайты кабинета министров, МИДа, министерства спорта, минэнерго, минагрополитики, министерства по делам ветеранов и сайт госказначейства. На первой странице МИД появилось сообщение на украинском, польском и русском языках о том, что личные данные пользователей загружены в общую сеть. Дмитрий Золотухин, эксперт по проблемам, связанным с информационными войнами, уверен, что атака является следствием ситуации на переговорах между Россией и США и НАТО, на которых Кремль выдвинул требование юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Сегодня исполнилось 40 лет со дня смерти писателя Варлама Шаламова – автора знаменитых "Колымских рассказов". Эту книгу многие считают самым точным описанием того, что происходило в ГУЛАГе в сталинские времена. К слову, сам Шаламов обвинял Александра Солженицына, автора романа "Архипелаг ГУЛАГ", в лакировке советской действительности. Сам Варлам Шаламов ни разу не выступал в эфире Радио Свобода, но его произведения множество раз звучали в наших передачах. В память о Варламе Шаламове сегодня – посвященная писателю песня Александра Галича.

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