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Лицом к событию. Страхи Путина: "Нам что, воевать с блоком НАТО?"

Лицом к событию. Страхи Путина: "Нам что, воевать с блоком НАТО?"
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Лицом к событию. Страхи Путина: "Нам что, воевать с блоком НАТО?"

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Завлечения хозяина Кремля и обстановку в России обсуждаем с историком Андреем Зубовым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/strahi-putina-nam-chto-voevatj-s-blokom-nato/31682769.html

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