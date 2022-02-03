Роскомнадзор потребовал у нескольких СМИ убрать заметки о расследованиях Навального. В перечне подлежащего «уборке» - Дмитрий Медведев с виноградниками, Вячеслав Володин с самолетами, Владимир Путин с дворцом, Владимир Соловьёв с виллой и пр. По какому принципу составляются эти списки? По случайно-бюрократическому, или по прямым указаниям героев расследований? Стоит ли прессе класть палец в рот Роскомнадзора и убирать отдельные публикации со своих сайтов с тем, чтобы потом это ведомство откусывало руку, заставляя вычищать все, что движется? Обсуждают журналисты-расследователи: Роман Доброхотов (Инсайдер), Иван Голунов (Медуза), Андрей Захаров (BBC).
Другие материалы
-
03 февраля 2022
Лицом к событию. Уберите нас, Христа ради!
-
-
01 февраля 2022
Лицом к событию. Путин: "Кинули. Просто обманули"
-
31 января 2022
Лицом к событию. Холодная война-2: не надо расслабляться?
-
28 января 2022
Лицом к событию. Путин держит паузу, кризис продолжается
-
27 января 2022
Лицом к событию. «Повторное вторжение. Мы это называем так»