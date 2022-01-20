Верховный суд США: Конгресс имеет право доступа к бумагам президента

В среду Верховный суд США отверг просьбу бывшего президента Дональда Трампа заблокировать попытку комиссии Конгресса получить документы, касающиеся событий 6 января 2021 года, когда несколько сотен сторонников Трампа ворвались в помещение Конгресса, пытаясь предотвратить сертификацию результатов президентских выборов.

Комиссия Конгресса, расследующая эти события, пытается составить детальную картину происшедшего в этот день, в частности, действий президента Трампа. Среди затребованных ею документов, находящихся ныне на хранении в Национальном архиве, черновики его выступления 6 января, после которого участники митинга двинулись на Капитолийский холм, памятная записка, написанная Трампом в тот день, проект президентского указа о президентских выборах. Комиссия также затребовала Ежедневник Белого дома, в котором содержится подробная информация о телефонных звонках, встречах, поездках, мероприятиях президента.

Дональд Трамп оспаривал право доступа Конгресса к этим документам, исходя из концепции так называемой привилегии исполнительной власти, права на конфиденциальность некоторых служебных документов президента. Адвокаты бывшего президента настаивали на том, что целью законодателей является преследование политического оппонента. Однако Верховный суд не согласился с их аргументами.

Решение Верховного суда означает, что комиссия Конгресса, членами которой являются семь демократов и два республиканца, получит также документы их архивов ближайших помощников и советников бывшего президента.