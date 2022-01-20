Байден: реакция на российкое вторжение в Украину будет жесткой

В четверг президент США Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями границ Украины будет рассматриваться как вторжение, на которое будет дан решительный "экономический" ответ.

"Я совершенно ясно сказал президенту Путину во время разговора. У него на этот счет нет непонимания. Если любое, повторяю, любое российское военное подразделение пересечет границу Украины - это будет вторжение, на которое будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсудил с нашими союзниками и представил совершенно ясно президенту Путину", - подчеркнул Джо Байден. Россия заплатит высокую цену в случае вторжения, добавил он.

Как обойти блокировку? читать >

Заявление президента последовало не следующий день после его пресс-конференции, в ходе которой он предположил, что если вторжение будет "незначительным", то реакцию западных союзников на него предсказать трудно, в то время, как крупное вторжение обернется катастрофой для России. Заявления вызвали недоумение и критику в Киеве и в европейских столицах. Министр иностранных дел Украины напомнил, что не бывает "полувторжения". Уже в среду вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что имел в виду президент Байден.

В четверг Джо Байден напомнил, что Россия прибегала к разной тактике, включая использование полувоенных формирований, военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, "зеленых человечков", кибератаки. "Мы также должны быть готовы к ответу на такие действия", - сказал Джо Байден.