Блинкен: США и их союзники в Европе едины по отношению к России

США и их европейские союзники будут выступать единым фронтом по вопросу поддержки Украины и оказания давления на Россию, чтобы заставить её отказаться от эскалации агрессии против этой страны. Об этом после переговоров в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подтвердил, что в случае нового вторжения России на территорию Украины последует единый и жёсткий ответ США и их союзников. Под новым вторжением имеется в виду "любое пересечение российскими войсками границы Украины". Блинкен также отметил, что Россия может вместо прямого вторжения избрать иные варианты агрессии против Украины - например, кибератаки. Он пообещал, что западные союзники отреагируют и на такие действия.

Главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили, что Запад заинтересован в дипломатическом разрешении конфликта. Блинкен повторил формулу, о которой в последние дни не раз говорили американские представители - о том, что у российского президента Владимира Путина есть два пути: деэскалация или же конфликт, за развязывание которого Россия, однако, заплатит высокую цену. О том же заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок встречалась 18 января в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен встретится с Лавровым в пятницу в Женеве. По словам госсекретаря, будут обсуждаться и недавние переговоры с Россией о гарантиях безопасности, которые пока ни к чему не привели.

Президент США Джо Байден накануне - в связи с наращиванием российской группировки у границ с Украиной - высказал мнение, что Путин скорее всего примет решение о вторжении. В этом случае, по словам Байдена, Россию ждут "катастрофические последствия" - речь идёт о серьёзных экономических санкциях. При этом президент США высказал мнение, что Путин всё же не стремится к полномасштабной войне.

Москва отрицает агрессивные планы и обвиняет Украину и Запад в росте напряжённости.