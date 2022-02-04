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"Свобода" 20 лет назад

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100 лет со дня рождения Дмитрия Сеземана

100 лет со дня рождения Дмитрия Сеземана
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100 лет со дня рождения Дмитрия Сеземана

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Исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Сеземана - эссеиста, литературоведа, переводчика, радиожурналиста. В 15-летнем возрасте родители привезли его из Парижа в Москву. На дворе был 1937 год. Судьба родителей была той же, что и Сергея Эфрона, - их расстреляли. Сам Дмитрий сидел, воевал, переводил с французского и на французский, в 1976-м съездил в Париж и в СССР не вернулся. Он стал одним из лучших, интеллигентнейших голосов Радио Свобода. В программе участвуют друзья Сеземана и сам Дмитрий Васильевич.

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