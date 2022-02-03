Время Свободы:"Как МИДу потом слезать с этой пальмы?" В России запретили вещание DW

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина уехала из России из-за угроз со стороны чеченских властей***В России в ответ на запрет на вещание в ФРГ немецкоязычной версии телеканала RT закрыт корпункт немецкой медиакорпорации «Deutsche Welle»***Как изменились общественные настроения в России за год, прошедший после массовых протестов против ареста Алексея Навального?***В Пекине открылись Зимние Олимпийские игры. Спортсмены из России вновь выступают под флагом олимпийского комитета страны***300 лет назад указом Петра Первого в Российской империи появилась «Табель о рангах» .