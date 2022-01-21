"Мне сладко вернуть любовью..." Умер поэт Анатолий Найман

В Нижнем Новгороде неизвестные вооружённые люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли на территорию республики для последующего допроса. Янгулбаев - юрист, сотрудничающий с признанным иностранным агентом "Комитетом против пыток". Сейчас он вынужден жить за границей.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова конкретных результатов не принесли. По словам Лаврова, Блинкен обещал, что американская сторона на следующей неделе передаст письменный (именно на письменном настаивает Кремль) ответ на требование России предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток. Блинкен подтвердил, что НАТО никогда не откажется от существующих принципов включения в Североатлантический союз новых членов.

В Петербурге продолжается суд по делу бывшего депутата Законодательного собрания города Максима Резника, обвиняемого в незаконном приобретении наркотических средств. На очередной заседании свидетель по этому делу – дальний родственник Резника Иван Дорофеев – отказался от своих показаний, в которых он утверждал, что Резник принес ему банки с марихуаной. Резник, резко критиковавший городские власти, и его соратники уверены, что дело было возбуждено для того, чтобы не пустить его на выборы в Думу и петербургский ЗАКС.

В Беларуси объявлено, что так называемый конституционный референдум по внесению изменений и дополнений в Основной Закон страны состоится 27 февраля. Александр Лукашенко уже очень давно обещал провести такой референдум, но назначение даты этого мероприятия несколько раз откладывалось, а после событий в Казахстане даже возникло впечатление, что Лукашенко откажется от идеи конституционной реформы, видя, как обрушилась схема транзита власти в этой стране – Лукашенко предлагал нечто подобное.

В Москве умер поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. В советские времена печатался как переводчик средневековой французской поэзии, вместе с Анной Ахматовой переводил Джакомо Леопарди. Был литературным секретарём Ахматовой в последние годы её жизни, написал книгу воспоминаний о ней - "Рассказы об Анне Ахматовой". Дружил с Иосифом Бродским. Ещё одно знаменитое биографическое произведение Наймана - "Славный конец бесславных поколений".

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