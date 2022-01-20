Отскок дохлой кошки. Почему падают российские фондовые рынки

На пятницу назначена встреча в Женеве госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вчера Блинкен провел интенсивные переговоры в Киеве, после которых еще раз подтвердил, что США и НАТО окажут дополнительную поддержку Украине в случае нового российского военного вторжения. А президент США Джо Байден открыто заявил, что такое вторжение приведет многочисленным жертвам среди россиян и катастрофическим для России экономическим последствиям.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле регулярно слышат подобные заявления. Интересно, что он также не исключил нового личного общения в ближайшем будущем Путина и Байдена. А еще сказал, что в Кремле готовы ждать письменного ответа США и НАТО на требования о гарантиях безопасности и нерасширения НАТО на Восток и на следующей неделе. Хотя ждали на этой. Кроме того, Песков отказался комментировать инициативу фракции КПРФ в Госдуме принять обращение о необходимости признания так называемых ДНР и ЛНР. "Россия будет удовлетворена, если США примут одностороннее обязательство не голосовать за вступление Грузии или Украины в НАТО", — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Джо Байден говорил о гипотетических последствиях для России в случае нового вторжения в Украину. Но уже есть и реальные потери – на российских фондовых рынках фиксируется резкое снижение котировок. Индекс московской биржи с 12 по 19 января потерял более 10 процентов. Самое резкое падение – 7 процентов, произошло 18 января, на следующий день рынок отыграл только половину этих потерь. Такая ситуация является следствием кризиса вокруг Украины – так считают многие экономисты. Этой точки зрения придерживается и профессор Европейского университета в Петербурге Андрей Заостровцев.

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которой принадлежит 70 процентов угледобывающей группы "Колмар", является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания "Агентство". По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.

Белорусские независимые СМИ сообщили сегодня, что митрополит Вениамин, глава Белорусской православной церкви, возможно, заболел коронавирусом. На прошлой неделе митрополит стоял на одной сцене с выглядевшим явно нездоровым Александром Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград Беларуси. Лукашенко говорил тогда об успехах "молодого белорусского государства" в борьбе с коронавирусной пневмонией, которые видны на его собственном примере.

Позже пресс-служба БПЦ сообщила, что у митрополита Вениамина "острая респираторная вирусная инфекция". По данным телеграм-канала "Христианское видение", после той церемонии еще несколько епископов заразились коронавирусом. Предыдущий глава Белорусской православной церкви Филарет от коронавируса умер.

Один из высших иерархов Грузинской православной церкви, член священного синода митрополит Николоз (Пачуашвили) предложил властям Грузии подвергнуть экс-президента Михаила Саакашвили. т.н "церковному аресту" вместо заключения в Руставской тюрьме, где бывший президент отбывает шестилетний срок по обвинению в превышении служебных полномочий. Сам Саакашвили не против провести шесть лет в монастыре вместо тюрьмы, но грузинские власти предпочитают не комментировать инициативу митрополита.

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