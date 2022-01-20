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Лицом к событию
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Лицом к событию. Фальшивый мир, или Ложь по наследству

Лицом к событию. Фальшивый мир, или Ложь по наследству
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Лицом к событию. Фальшивый мир, или Ложь по наследству

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Историк Никита Петров и политик Яков Якубович о том, кто врал больше о своей "миротворческой миссии", Брежнев или Путин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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