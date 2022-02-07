Лицом к событию. Цена мира на грани войны

КНР и РФ создали альянс диктатур? Во что обходятся России амбиции Путина? Обсуждают Андрей Нечаев и Михаил Крутихин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/tsena-mira-na-grani-voyny/31690724.html