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Лицом к событию. Цена мира на грани войны

Лицом к событию. Цена мира на грани войны
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Лицом к событию. Цена мира на грани войны

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КНР и РФ создали альянс диктатур? Во что обходятся России амбиции Путина? Обсуждают Андрей Нечаев и Михаил Крутихин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/tsena-mira-na-grani-voyny/31690724.html

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