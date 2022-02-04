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Время Свободы: Подполковник армии Путина Александр Лукашенко

Время Свободы: Подполковник армии Путина Александр Лукашенко
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Время Свободы: Подполковник армии Путина Александр Лукашенко

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Аналитики CIT отмечают переброску российских войск все ближе к границе с Украиной***Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не выполнил своего обещания присвоить ему звание полковника российской армии***Пять лет назад в Петербурге появился первый региональный штаб Алексея Навального*** Исполнилось 70 лет со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы Второй

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