(Не)хорошая квартира в Париже

В Париже в конце 1980-х существовала загадочная квартира, от пола до потолка заваленная книгами на русском языке. Книги эти раздавали советским гражданам совершенно бесплатно. Но зачем? Кто за все это платил и, главное, при чем тут Уинстон Черчилль и Радио Свобода? О появлении книжной программы, тамиздате и его героях - в первом эпизоде подкаста "Пустая полка"