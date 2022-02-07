Лицом к событию. Генштаб готов к войне

Военный аналитик "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр о новых дурных знаках вероятности скорого вторжения. Город высадки российского десанта. Сколько продлится война. Зачем она нужна Путину. Может ли ускорить ее начало денонсация Украиной "минских соглашений". На что надеяться. В обсуждении также принимает участие политик, правозащитник Александр Подрабинек.