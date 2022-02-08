Лицом к событию. Генштаб готов к войне

Военный аналитик "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр о новых дурных знаках вероятности скорого вторжения. Город высадки российского десанта. Сколько продлится война. Зачем она нужна Путину. Может ли ускорить ее начало денонсация Украиной "минских соглашений". На что надеяться. В обсуждении также принимает участие политик, правозащитник Александр Подрабинек.
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