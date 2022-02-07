Время Свободы: "Красная плесень" в Кремле

Владимир Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном заговорил об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в НАТО***Петр Порошенко ответил Путину по поводу его предложения о политическом убежище в России***Джо Байден заявил, что «Северного потока-2» не будет, если российская армия вновь вторгнется на украинскую территорию*** Для чего Александр Лукашенко вооружает подразделения МЧС Беларуси?***Педагога гимназии в Петербурге вынудили уволиться после урока, посвященного творчеству поэтов-обэриутов
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