Заставить Кремль оправдываться. Медиа-война Запада и России

Несколько дней назад информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что председатель КНР Си Цзиньпин передал Владимиру Путину просьбу "не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине в феврале". Вряд ли мы доподлинно узнаем, была ли такая просьба на самом деле. Но опровергать эту информацию пришлось и МИД России, сказавшему, что Россия ни на кого не собирается нападать, и посольству КНР в Москве, заявившему, что это фейк.

Многие вспомнили, что вторжение России в Грузию в 2008 году началось аккурат в день открытия другой пекинской Олимпиады, летней. Выглядит, как эффектный маневр, несколько сбивший волну кремлевской риторики об агрессивных приготовлениях НАТО и готовности Киева возобновить войну в Донбассе. А информационная война всегда лучше "горячей" войны.

Российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Об этом заявил "Интерфаксу" член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. "Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, его никто не останавливает", – сказал Гусев. Игоря Каляпина, как и Елену Милашину, угрозы Кадырова не испугали.

Вчера появилось сообщение о том, что бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который белорусскими властями обвиняется в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни, отпущен из-под домашнего ареста и приступил к работе в провластном центре "Системная правозащита". По аналогичным предъявленным Протасевичу обвинениям независимые журналисты и оппозиционные политики приговаривались к срокам до 18 лет лишения свободы. Протасевич был арестован в мае прошлого года вместе со своей подругой россиянкой Софьей Сапегой после принудительной посадки в Минске самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Вчера Протасевич выступил на ютьюб канале "Системной правозащиты". О том, что представляет собой "Системная правозащита" и каково сейчас отношение белорусской оппозиции к Роману Протасевичу, рассказывает обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст.

Фанатские объединения футбольных команд "Спартак", "Зенит" и "Ростов" объявили, что будут бойкотировать матчи своих команд в знак протеста против закона о введении так называемых FAN ID, обязательных для посещения стадионов. Аналогичные документы использовались во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Закон, направленный на обеспечение "комфортной и безопасной среды на футболе", не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – говорится в заявлении фанатов "Спартака". Главной целью закона заявлено обеспечение безопасности на стадионах. Мне кажется, что для вас будет интересно послушать аргументы против этого закона, высказанные актером Дмитрием Певцовым, высказанные еще на стадии обсуждения закона. Певцов является сейчас членом думской фракции партии "Новые люди".

Интересно будет посмотреть, к чему приведет протест фанатов. Российские власти к ним относятся достаточно либерально. Несколько лет назад зенитовский фанат, проломивший в пьяной драке голову омоновцу, получил условный срок. Приблизительно в то же время, когда реальные сроки получали обвиняемые по "московскому делу", кинувшие в сторону полицейских в латах стаканчик с водой или пластиковую бутылку во время демонстраций протеста против фальсификаций на выборах.

Сегодня в России отмечается День студента, который еще называют "Татьянин день". В 1755 году в этот день императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии первого российского университета. Проект Михаила Ломоносова взял под свое попечение генерал-адъютант Шувалов. Открытие университета совпало с именинами матери Шувалова Татьяны Петровны. Тогда Шувалов и произнес крылатую фразу – "Дарю тебе университет!". Всех студентов и Татьян с праздником!

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