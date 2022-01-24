"Арсенал статей УК впечатляет". Год акции в поддержку Навального

Государственный департамент США эвакуирует семьи сотрудников американских дипломатических представительств в Украине, другие страны НАТО пока этому примеру не следуют. Германия отправляет в отставку командующего ВМС за его высказывания о российской политике в отношении Украины и аннексированном Крыме; британский форин-офис называет имя того, кого Кремль якобы хочет привести к власти в Киеве, сам он это категорически отрицает; Китай просит Москву не воевать во время зимней Олимпиады в Пекине (официальных подтверждений этому нет). Все это происходит, пока Кремль ждет письменного ответа США и НАТО на требования предоставить ему "гарантии безопасности".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны. Об этом Кадыров написал в новом посте в телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления "они будут уничтожены". В посте содержится призыв задержать и "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток" (организация внесена в реестр НКО-"иноагентов"), члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Зареме Мусаевой 15 суток административного ареста "по обвинению в нападении и оскорблении полицейского". Когда и где она совершила это нападение, Дудаев не сказал. О том, почему Кадыров с такой ненавистью относится к семье Янгулбаевых, в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает обозреватель издания Кавказ.Реалии Закир Магомедов.

США и Испания намерены найти решение продолжающегося с 70-х годов прошлого столетия конфликта вокруг Западной Сахары, бывшей испанской колонии, на территорию которой претендует Марокко. Неурегулированность этой проблемы очень мешает Испании в борьбе с нелегальной иммиграцией с Африканского континента.

23 января исполнился ровно год со дня первой массовой акции протеста против ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию 17 января 2021 года. Она прошла более чем в сотне городов. Официальные власти оценили число участников митингов и демонстраций в Москве в 5 тысяч человек, сторонники Навального называли цифру в 10 раз большую. Всего, по их данным, в России в поддержку Навального на улицы вышли около 250 тысяч человек. Независимые наблюдатели называют более скромные цифры, но можно сказать твердо, что сейчас, год спустя, трудно себе представить такую массовую акцию протеста. А тогда, в январе 2021 года, через 2 дня после акции, состоявшейся в субботу, подсчитывалось количество задержанных, поступали сообщения о возбуждении административных и уголовных дел.

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