Лицом к событию. Путин на фронтах: внешнем и внутреннем

Угрозу войны с Украиной и войны Кремля с оппонентами обсуждаем с публицистом и социологом Игорем Яковенко. Участвуют политологи Петр Залмаев (Киев), Сергей Марков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putin-na-frontah-vneshnem-i-vnutrennem/31694255.html
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