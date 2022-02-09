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Время Свободы: "Красная плесень" на стенах Кремля

Время Свободы: "Красная плесень" на стенах Кремля
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Время Свободы: "Красная плесень" на стенах Кремля

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Правозащитники обратились к главе думской комиссии по этике Валентине Терешковой с требованием обсудить публичные угрозы депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых***Илья Яшин призывает главу Чечни Рамзана Кадырова уйти в отставку, телеканал «Дождь» требует возбудить уголовное дело против Кадырова***Итоги переговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским*** Знаком ли Владимир Путин с творчеством группы «Красная плесень»?***В Петербурге возбуждены уголовные дела из-за плохой уборки снега и льда на тротуарах и крышах домов***Премьера подкаста «Пустая полка»

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