На кинофестивале Сандэнс в США состоялась премьера документального фильма стримингового сервиса HBO MAX и CNN "Навальный", посвященного оппозиционному российскому политику, основателю признанного теперь экстремистского организацией Фонда Борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Съемки велись вплоть до ареста Навального на пограничном пункте московского аэропорта «Шереметьево» 17 января прошлого года после его возвращения из Германии, где Навальный лечился от отравления боевым отравляющим веществом "новичок". Режиссер фильма – канадец Дэниел Роэр – говорит, что перед началом съемок оценивал Навального, как "мастера управлять и манипулировать СМИ для достижения политических целей и амбиций". А сейчас мечтает снять сиквел, который заканчивался бы инаугурацией президента Навального.

Российские власти часто приурочивают к событиям и датам, связанным с Алексеем Навальным, очередные репрессии против него и его сторонников. Премьера фильма "Навальный" не стала исключением. В день первого показа фильма сам Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, и его ближайшая соратница Любовь Соболь, уехавшая за границу, были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вчера же появилось сообщение о требовании уголовно-исправительной инспекции заменить Олегу Навальному условный срок по так называемому "санитарному делу" на реальный за якобы нарушение им правил регистрации. По словам адвоката Олега Навального, он получил уведомление о предстоящем судебном заседании по этому вопросу. В прошлом году Олег Навальный и несколько его соратников были осуждены по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время массовой акции в поддержку Алексея Навального. Ранее Олег Навальный был приговорен к реальному сроку по так называемому делу "Ив Роше" и провел в колонии 3 с половиной года. В феврале прошлого года условный срок на реальный по этому делу был заменен Алексею Навальному.

Глава МИД России сегодня выступал в Государственной думе на слушаниях по ситуации вокруг Украины. А президент США Джо Байден не исключает персональных санкций против Владимира Путина в случае нового военного вторжения России в Украину.

Уже много лет назад Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по оказанию военной помощи Тайваню, который власти КНР с 1949 года считают своей мятежной провинцией и ставят своей целью возвращение острова "в родную гавань". Законы, регулирующие оказание американской военной помощи Тайваню, поменялись после признания Вашингтоном правительства Китайской Народной Республики в 1979 году. Но договор о такой помощи остается в силе. Пекин предлагает решать «тайваньскую проблему» на основе принципа «одна страна – две системы», однако время от времени угрожает применить силу и предпринимает военные маневры вблизи тайваньского берега. На днях около 40 истребителей ВВС КНР вторглись в установленную Тайванем воздушную зону безопасности. О том, реальны ли угрозы Пекина подчинить себе Тайвань с помощью военной силы, рассуждает живущий на Тайване историк и переводчик, кандидат исторических наук Константин Хахалин.

Завтра, 27 января, отмечается Международный День памяти жертв Холокоста – решением ООН он приурочен к годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" в январе 1945 года. Несколько дней назад на киностудии "Ленфильм" в Петербурге в рамках фестиваля Хроники катастрофы прошла премьера документального фильма Елены Якович "Мотивы Моисея Береговского". Это рассказ о человеке, собравшем уникальную коллекцию еврейского фольклора, носители которого были почти целиком уничтожены Холокостом.

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