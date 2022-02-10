Время Свободы: "Сидеть буду с чистой совестью". 5 лет колонии за игру в Minecraft
16-летний Никита Уваров приговорен к пяти годам колонии за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре***Активистки Мария Алехина и Дарья Серенко отправлены под административный арест за публикации в соцсетях несколько месяцев и несколько лет назад***Исполнилось 15 лет знаменитой речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности***Стиль общения дипломатов в современной России*** Ситуация с отложенным награждением фигуристов на Олимпиаде не проясняется вторые сутки***185 лет назад Александр Пушкин дрался на дуэли с Жоржем Дантесом и получил смертельное ранение
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