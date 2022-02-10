Цитаты Свободы. Оппозиция в обезьяннике

Орангутану не дали победить в голосовании. Преподавательнице пришлось уволиться после чтения детям стихов Хармса и Введенского.
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