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Мини-сериал о том, как Радио Свобода издавало и распространяло запретную литературу, заполняя таким образом пустые полки в квартирах советских читателей. 8 эпизодов подкаста посвящены круговороту тамиздата в природе: как сначала в виде рукописей неподцензурные произведения попадали за границу, выходили в свет при содействии загадочного издательства «Бедфорд» и очень непростыми путями возвращалась обратно в Советский Союз. В эфире «Свободы» звучали запрещенные в СССР тексты, причём дикторы намеренно читали медленно, чтобы у радиослушателей было время переписать или распечатать услышанное.

Личные истории читавших сам- и тамиздат мы собрали с помощью проекта Линор Горалик PostPost.Media, ваши воспоминания присылайте на svoboda.podcasts@gmail.com.