The Times: Лондон готовит санкции против энергетических компаний РФ

Санкции Великобритании на случай вторжения России на территорию Украины могут коснуться российских энергетических компаний. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Какие конкретно российские энергетические компании могут попасть под санкции, не уточняется. Ожидается, что план санкций будет обнародован перед поездкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, запланированной на эту неделю.

Ранее Financial Times сообщала, что страны ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России в случае вторжения в Украину. Однако, как отмечала газета, такие санкции могут навредить и западным компаниям, которые инвестируют в российские газовые проекты.

Накануне британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что британское правительство на предстоящей неделе внесёт в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и "олигархов, близких к Кремлю» в связи с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину. Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят в связях с Кремлём. " Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться", – заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает бессмысленным заранее раскрывать санкции, которые будут введены против России в случае вторжения в Украину. По ее мнению, это позволило бы Москве принять меры по смягчению последствий потенциальных ограничений. "Сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать", - сказала Нуланд CBS.

Накануне сообщалось, что Сенат США находится "на финишной прямой" перед достижением соглашения о санкциях против России в связи с её агрессивными действиями по отношению к Украине. Об этом заявили в воскресенье в эфире CNN глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе.

По словам Менендеса, предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут "исключительно болезненными" для России и "сокрушат" ей экономику. Ранее сообщалось, что речь идёт о мерах против крупнейших российских банков и российского суверенного долга. В санкционный список, в частности, может попасть и президент России Владимир Путин.

У границ Украины, как сообщается, сосредоточена большая группировка российских войск. Страны Запада опасаются, что Владимир Путин в ближайшее время может распорядиться об открытом вооружённом вторжении на территорию этой страны. Москва отрицает планы вторжения.