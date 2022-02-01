"Что это было, Борис?" Удержится ли Джонсон в кресле премьера

Совет Безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает западная разведка, Россия сосредоточила свыше 100 тысяч своих военных. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала концентрацию войск самой крупной в Европе за последние десятилетия. Россия энергично протестовала против проведения заседания Совета Безопасности по Украине. Российский представитель Василия Небензя назвал безосновательными заявления о возможности нового военного вторжения России в Украину в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, на получении которых настаивает Кремль. А представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил судить о реальных намерениях России не по словам, а по делам. По его мнению, доказательством мирных намерений Москвы стал бы немедленный отвод войск от украинских границ.

Новая редакция закона о санкциях, которая позволит Великобритании вводить санкции против любых российских персон и компаний, как-либо связанных с Кремлем, будет принята уже 10 февраля. Об этом заявила в Палате общин глава британского форин-офиса Лиз Трасс (цитата по BBC). "Мы сможем вводить санкции против любой компании, которая связана с российским государством, занимается экономически важным для российского государства бизнесом или работает в стратегически важном для российского государства секторе", – сказала Трасс, представляя законопроект. Возможно, из-за того, что многие крупные российские бизнесмены владеют объектами недвижимости в Великобритании, поддерживают деловые связи с британским бизнесом, а их дети учатся в престижных английских учебных заведениях, предупреждение о таких санкциях в Кремле восприняли весьма серьезно. Почитайте (или послушайте), что сказал Дмитрий Песков. А историк и политолог Ярослав Шимов оценил противопоставление Песковым англосаксов "нам, европейцам".

Саму Великобританию сотрясает скандал, связанный с вечеринками в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона в разгар пандемии в Великобритании. Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей в своем докладе пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьера и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. Правда, Грей не привела никаких имен и подробностей. Грей объяснила это тем, что расследованием этого дела занялась полиция, попросившая ее не публиковать детали. Борис Джонсон уже просил публично прощения за свои поступки, однако вопрос о том, удержится ли он на своем посту, остается открытым. Джонсона самым резким образом критикуют находящиеся в оппозиции лейбористы. Но и в его собственной консервативной партии многие возмущены поведением премьера. Бывшая глава кабинета министров Тереза Мэй публично задала Джонсону прямой вопрос: "Как мы все-таки видим из доклада Грей, на Даунинг-стрит не соблюдали правила, которые они ввели для граждан. Либо мой достопочтенный друг не читал эти правила, либо не понял, что они означают, либо же он считал, что Даунинг-стрит эти правила не касаются. Так какой из эти вариантов верен?"

Украинская полиция объявила о задержании подозреваемых в подготовке крупных митингов с участием так называемых титушек, во время которых должны были начаться беспорядки и пролиться бутафорская кровь. Рассказать об этой истории нам помогли коллеги с телеканала "Настоящее время".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пока не принял решения о возобновлении голодовки протеста в тюрьме, где он отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в превышении служебных полномочий и злоупотреблению ими. Возможно, отказ Саакашвили от новой голодовки связан с решением его партии отказаться от бойкота парламента ради создания там специальной комиссии по расследованию нарушений прав "заключённого номер один", как в Грузии называют экс-президента.

В студии подкастов Радио Свобода в среду премьера – первый эпизод подкаста Виктора Кулганека "Азбука тюрьмы". Подкаст представляет сам автор.

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