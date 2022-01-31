Ошибочка вышла? У Земана пропал документ о взрывах во Врбетице

В Интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" опубликован на сайте "Эха Москвы". Под ним подписался ряд видных представителей российской интеллигенции, политики, ученые, общественные деятели, журналисты, правозащитники, деятели искусства. Сбор подписей ведёт Конгресс интеллигенции. "Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России", - говорится в заявлении.

В конце прошлой недели лидером правящей в Казахстане партии Нур Отан стал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, сменивший на этом посту лидера партии с момента ее основания Нурсултана Назарбаева. Назарбаева все реже называют елбасы (отец нации), он все чаще подвергается критике, стремительно теряет звания и привилегии, а его родственники – огромные активы. А вот как было в 2016 году на съезде Нур Отан.

В Чехии разразился скандал, когда стало известно, что канцелярия президента Милоша Земана "по ошибке" уничтожила секретный документ, касающийся причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека. Документ был передан в президентскую канцелярию чешской контрразведкой, которая недавно затребовала его назад. Подробности скандала в сегодняшнем выпуске рассказывает обозреватель пражского издания "Господаржске Новини" Онджей Соукуп.

В Испании проходит процесс реабилитации женщин, ставших жертвами охоты на ведьм, практиковавшейся в 15-18 веках. Речь идет о женщинах, обвиненных в колдовстве, подвергнутых пыткам и казненных за связи с "нечистой силой". На эту тему рассказ Виктора Черецкого.

В воскресенье на 86 году жизни умер актер Леонид Куравлев. Фильмы с его участием знают все. На счету Куравлева не менее 250 киноработ. Работ очень разноплановых – от Шуры Балаганова в "Золотом теленке" до Айсмана в "Двенадцати мгновениях весны". От Пашки Колокольникова в фильме "Живет такой парень" в постановке Василия Шукшина до директора НИИ Вадима Потапова в "Не было печали". В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" Леонида Куравлева вспоминает актер Виктор Бычков.

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