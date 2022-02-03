Китель пришлось снять. Поклонская отправлена в Россотрудничество

В центре Грозного прошел митинг с угрозами в адрес членов семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, критикующих режим Рамзана Кадырова. Чеченские власти оценили число собравшихся в 400 тысяч человек. По оценкам собеседников проекта Кавказ.Реалии, их было 30-40 тысяч. Митингующие несли типовые плакаты с перечёркнутыми фото семьи Янгулбаевых, а затем демонстративно их ломали, били палками и топтали. Митинг считается несогласованным, но найти его организаторов управление Роспотребнадзора по Чечене не смогло.

С угрозами в адрес Янгулбаевых в Инстаграме выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, пообещавший отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Похоже, не вытерпел даже Кремль – вчера поздно вечером в Москве состоялась встреча Кадырова с Владимиром Путиным. Но о ее содержании Дмитрий Песков рассказывал очень неохотно. Зато Кадыров выложил видео с видом на кремлевские стены.

Международные организации пилотов предупредили, что опасность полетов над Украиной недооценивается, как это было и в случае с рейсом МН17 в июле 2014 года. Они призывают страны, в которых идут конфликты без колебаний закрывать свое воздушное пространство. По данным Всемирного и Европейского союзов пилотов, напряженность в отношениях между Россией и Западом сейчас распространяется на еще большую территорию, чем в 2014 году, когда в Донбассе был сбит малазийский "боинг".

Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг на две недели отстранена от эфира на телеканале ABC за высказывание о Холокосте. 31 января в эфире ток-шоу Голдберг сказала, что "Холокост – это не про расу и не про расизм". После резкой критики Голдберг извинилась за свои высказывания.

Несостоявшийся чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в соответствии с указом Владимира Путина стала заместителем главы Россотрудничества. Послом она была назначена в октябре прошлого года после того, как не стала принимать участие в выборах в Государственную думу – злые языки поговаривали, что Кремль не захотел больше видеть часто очень экспрессивную Поклонскую среди депутатов-единороссов. Готовясь к ответственной дипломатической работе, бывший прокурор Крыма даже защитила магистерскую диссертацию по теме российско-украинских отношений в Дипломатической Академии МИД России. В которой старалась "вплести теорию в практику".

В Новой Москве под строительство учебного комплекса вырубаются деревья Троицкого лесопарка. Против этого выступают местные жители: они предлагают альтернативные площадки для новой школы, где не придется уничтожать лесной массив. Каждый день на месте будущей строительной площадки происходят стычки активистов с охранниками и строителями.

В Пекине завтра состоится открытие Зимних Олимпийских игр, столица Китая – первый в истории город, который принял и зимнюю и летнюю Олимпиады. Летняя состоялась в 2008 году. Собственно, Олимпиада уже началась – состоялись первые матчи женского хоккейного турнира, квалификация в фристайле и некоторые другие соревнования. Прибывшие на Олимпиаду делегации находятся в так называемых «пузырях», чтобы избежать заражения коронавирусом и распространения инфекции. Из-за пандемии в играх не смогут принять многие известные спортсмены – они сдали положительные тесты на коронавирус. Усложнили жизнь организаторам и погодные условия – естественного в местах проведения соревнований снега недостаточно. Интересно, что из-за потепления климата на планете, многие зимние курорты, которые уже принимали Олимпиады, теперь этого сделать не смогли бы.

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