А вы прочитали роман Джеймса Джойса "Улисс" до конца?

Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном впервые прокомментировал отказ НАТО и США предоставить юридические гарантии нерасширения Североатлантического союза на восток. Описывая ситуацию, российский президент не преминул воспользоваться и словом лагерно-блатного жаргона. Что, в общем, привычно для него. Даже на пресс-конференции по итогам переговоров на высшем межгосударственном уровне.

Премьер Великобритании Борис Джонсон вчера прибыл в Киев, где вновь подчеркнул готовность Великобритании ввести санкции против России в случае начала нового российского военного вторжения в Украину. Вчера же столицу Украины посетил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Моравецкий объявил, что Варшава планирует передать Киеву боеприпасы, ПЗРК "Гром" и дроны разного типа для защиты от возможной российской военной агрессии. Кроме того, Польша передаст Украине гуманитарную помощь, в частности предметы первой необходимости. По итогам переговоров было объявлено о создании тройственного украинско-польско-британского военно-политического альянса для противодействия угрозам со стороны России.

По мере того как Россия наращивает свое военное присутствие у границ Украины, а российские и американские дипломаты продолжают переговоры о "гарантиях безопасности", напряженность растет не только на земле, но и на море. Группировка российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО Neptune Strike – 2022. Исследователь и эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон рассказал о нынешнем состоянии российского флота и его роли в нынешнем противостоянии вокруг Украины.

Российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" сообщил, что разработанная им вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" будет поставляться за границу. Между тем эффективность этой вакцины до сих пор не доказана, а независимые исследования говорят о ее полной несостоятельности.

Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса, а ровно сто лет назад во Франции был впервые издан целиком его главный роман "Улисс". Второго февраля 1922 года издатель Джойса в Париже Сильвия Бич получила от типографа три первых экземпляра. Отдельные части "Улисса" были изданы с 1918 по 1920 год американским литературным журналом "Литтл ревью". В Великобритании роман был запрещен до конца 1930-х годов. Поклонники Джойса устраивают каждый год 16 июня праздник Блумсдэй, названный в честь главного героя "Улисса" Леопольда Блума. Действие романа происходит 16 июня 1904 года. В этот день Джеймс Джойс познакомился со своей будущей женой Норой Барнакл.

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