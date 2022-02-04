Реальная опасность. Елена Милашина уехала из-за угроз из Чечни

Мы уже рассказывали об угрозах со стороны чеченских властей расправиться с членами семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Вчера Сайди Янгулбаев был лишен судейской неприкосновенности, которая позволила ему избежать в январе насильственного вывоза чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода в Чечню. Тогда была задержана и вывезена в Грозный его жена Зарема Мусаева, против которой сейчас возбуждено уголовное дело. Сам Сайди Янгулбаев находится за границей.

Из России по соображениям безопасности уехала журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, в адрес которой тоже раздавались угрозы, в том числе со стороны депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Эти угрозы Елена и ее коллеги восприняли со всей серьезностью.

Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили её корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве. Это сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT. Германский медиарегулятор запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу в Германии, такая лицензия была получена в Сербии. Российский МИД увидел в действиях властей ФРГ часть "спланированной атаки" на каналы RT, вещающие на разных языках.

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело против Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении судьи. Ранее это было два отдельных дела, но они были объединены в одно производство. Сейчас Навальный отбывает заключение по делу "Ив Роше" – срок по этому делу 3 с половиной года. Еще несколько уголовных дел против Навального сейчас расследуются. В случае признания виновным он может провести за решеткой еще более 20 лет. А год назад в России проходили массовые акции в поддержку Навального, добровольно вернувшегося в Россию и немедленно арестованного. По прошествии этого года социологи фиксируют повышение уровня страха и тревожности в российском обществе.

Сегодня официально начались зимние Олимпийские игры в Пекине. Российские спортсмены в наказание за допинговые нарушения прошлых лет выступают под флагом Олимпийского комитета России – формально российская символика запрещена, хотя форма и эмблема олимпийцев выполнена в российском триколоре.

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