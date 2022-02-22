Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Россия-Украина: ожидание противостояния

Дороги к свободе. Россия-Украина: ожидание противостояния
Embed
Дороги к свободе. Россия-Украина: ожидание противостояния

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы и готова ли Украина к отражению возможной атаки российских войск? Есть ли единство Запада при оценке провокаций и возможной масштабной агрессии России? Обсуждают Антон Борковский, политолог и Михаил Самусь, военный эксперт.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG