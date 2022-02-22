Дороги к свободе. Россия-Украина: ожидание противостояния

Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы и готова ли Украина к отражению возможной атаки российских войск? Есть ли единство Запада при оценке провокаций и возможной масштабной агрессии России? Обсуждают Антон Борковский, политолог и Михаил Самусь, военный эксперт.