В Петербурге задержали ещё двоих врачей после смерти семи пациентов

В Санкт- Петербурге двум заместителям главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1, после обследования в котором погибли семь человек, предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее по делу о смерти пациентов в диагностическом центре были задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева . Старшая медсестра центра находится под подпиской о невыезде.
- 23 и 25 января в диагностическом центре проводили исследования желудка нескольким пациентам, после чего шесть человек были госпитализированы. 26 января Следственный комитет сообщил о гибели двух из них – 60-летней женщины и 42-летнего мужчины. Еще через сутки ведомство заявило о ещё одной погибшей.
- Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в медцентре при гастроскопии использовали контрафактный промышленный барий для контраста при гастроскопии вместо сертифицированного медицинского. Следователи также проверяют компанию-поставщика бария - "Нева Реактив". Управление Росздравнадзора начало проверку и приостановило на время расследования использование вещества. Прокуратура взяла это дело на контроль.
- 1 февраля стало известно, что погибли еще трое пациентов. Они таже проходили процедуру гастроскопии. Таким образом, число погибших после обследования в медцентре достигло семи , ещё 20 пострадали.
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