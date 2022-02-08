В Петербурге задержали ещё двоих врачей после смерти семи пациентов

В Санкт- Петербурге двум заместителям главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1, после обследования в котором погибли семь человек, предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее по делу о смерти пациентов в диагностическом центре были задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева . Старшая медсестра центра находится под подпиской о невыезде.