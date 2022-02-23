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Время Свободы: Соловьев обиделся на "антисемитскую" Европу, Захаровой легче выбирать место отпуска

Время Свободы: Соловьев обиделся на "антисемитскую" Европу, Захаровой легче выбирать место отпуска
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Время Свободы: Соловьев обиделся на "антисемитскую" Европу, Захаровой легче выбирать место отпуска

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Владимир Путин вновь потребовал от Украины отказаться от планов вступления в НАТО***Аналитики CIT разоблачают ложную информацию российской пропаганды об «украинских диверсиях» в Ростовской области***США, Великобритания и Евросоюз вводят санкции против лиц из окружения президента России и компаний, тесно связанных с Кремлем***Владимир Соловьев нервно отреагировал на попадание в европейский санкционный список***Почему даже ближайшие союзники России не собираются признавать независимость «ДНР» и «ЛНР»?***Алексей Навальный – о политике Владимира Путина и всего российского руководства

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