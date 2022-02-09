Группа правозащитников обратилась к главе комиссии Госдумы по этике Валентине Терешковой с требованием проверить высказывания депутата от Чечни Адама Делимханова, публично пригрозившего "отрезать головы" членам семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которые критикуют чеченские власти. Обращение опубликовано на сайте признанного иностранным агентом правозащитного центра "Мемориал".

Телеканал "Дождь", признанный российскими властями СМИ-"иноагентом", направил заявление в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В заявлении телеканал указал на видеобращение Кадырова в соцсети "ВКонтакте" 1 февраля. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против "Дождя", "Новой газеты" и её журналистки Елены Милашиной, а также правозащитника Игоря Каляпина. Кадыров назвал их "террористами" и "пособниками террористов". После этих угроз Милашина уехала из России по соображениям безопасности. Под петицией оппозиционного политика Ильи Яшина с требованием отставки Кадырова с поста главы Чечни поставили подписи уже более 150 тысяч человек. Яшин опубликовал видеообращение к Кадырову, набравшее более миллиона просмотров.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в начале недели Москву и Киев, провел в Берлине консультации с коллегами по так называемому Веймарскому треугольнику, в который также входят Германия и Польша. Макрон настаивает на продолжении диалога с Россией ради деэскалации на российско-украинской границе и безопасности в Европе. Вчера так называемую линию соприкосновения в Донбассе посетила министр иностранных дел Германии Анналена Вербок.

В социальных сетях после встречи Путина с Макроном в Кремле обсуждался восьмиметровый стол, по дальним концам которого сидели президенты. Еще одна очень обсуждаемая деталь этих переговоров – высказывание Путина, требовавшего от Украины соблюдения Минских соглашений, чего, как считает Путина, она не делает: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!". Это прямая цитата из скабрезной песенки группы "Красная плесень". Правда, Дмитрий Песков говорит, что президент апеллировал к народному фольклору. Владимир Зеленский посчитал нужным ответить Путину на его высказывание.

Сотрудники полиции, СОБРа и следователи провели в Петербурге 60 обысков в дорожных предприятиях, жилкомсервисах и у их подрядчиков. Возбуждено 19 уголовных дел, одно из которых – из-за смерти дворника, которого убила упавшая на голову льдина.

Премьера подкаста "Пустая полка" в студии подкастов Радио Свобода.

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