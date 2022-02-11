Жириновский - создатель стиля путинской РФ? Как вождь ЛДПР приучил Россию к пропаганде войны? В эфире Александр Кынев, Андрей Окара, Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/duhovnyy-otets-putina/31698722.html
Другие материалы
-
11 февраля 2022
Лицом к событию. Духовный отец Путина
-
10 февраля 2022
Лицом к событию. «В умении мутить Володе не откажешь»
-
09 февраля 2022
Лицом к событию. Путин на фронтах: внешнем и внутреннем
-
08 февраля 2022
Лицом к событию. Генштаб готов к войне
-
07 февраля 2022
Лицом к событию. Цена мира на грани войны
-
04 февраля 2022
Лицом к событию. Младший демократ в гостях у старшего