Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Духовный отец Путина

Лицом к событию. Духовный отец Путина
Embed
Лицом к событию. Духовный отец Путина

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Жириновский - создатель стиля путинской РФ? Как вождь ЛДПР приучил Россию к пропаганде войны? В эфире Александр Кынев, Андрей Окара, Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/duhovnyy-otets-putina/31698722.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG